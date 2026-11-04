Video Yaşam Beşiktaş'ta merdiven çöktü, binadakiler mahsur kaldı! | Video
Beşiktaş'ta merdiven çöktü, binadakiler mahsur kaldı! | Video

Beşiktaş'ta merdiven çöktü, binadakiler mahsur kaldı! | Video

04 Kasım 2026 11:45

Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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