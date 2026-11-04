Beşiktaş'ta merdiven çöktü, binadakiler mahsur kaldı! | Video

04 Kasım 2026 11:45

Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.