Beşiktaş'ta merdiven çöktü, binadakiler mahsur kaldı! | Video
04 Kasım 2026 11:45
Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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