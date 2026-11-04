Park halindeki karavan yanarak kullanılamaz hale geldi | Video

04 Kasım 2026 08:50

Düzce'de park halinde ki karavan alev alev yandı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın yandaki binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Konuralp 550. Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebeple park halinde ki karavanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen karavandaki yangını söndürerek hemen yanında ki binaya sıçramadan söndürdü. Binada bazı evlerin camları çatlarken, karavan tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.