Yeşilçam’ın ‘Ayşecik’i olarak biliniyordu! Zeynep Değirmencioğlu’nun son halini görenler şaşırdı
16 Ekim 2026 00:08
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Zeynep Değirmencioğlu, 'Ayşecik' rolüyle hafızalarda yer edinmişti. Oyuncu Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra ekranlardan uzakta bir yaşamı tercih etti. Uzun süredir görünmeyen ünlü oyuncu bir restoranda yemek yerken görüntülendi. İşte 72 yaşındaki usta oyuncu ‘Ayşecik’in son hali!
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