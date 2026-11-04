Video Yaşam Bursa'da baraka alev alev yandı: O anlar kamerada
Bursa'da baraka alev alev yandı: O anlar kamerada

Bursa'da baraka alev alev yandı: O anlar kamerada

04 Kasım 2026 09:26

Bursa'da bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede sardığı baraka kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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Yangın, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı sararken, yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, barakada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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