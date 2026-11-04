Video Yaşam Avcılar'da şiddetli yağış nedeniyle parkın duvarı yıkıldı | Video
Avcılar'da şiddetli yağış nedeniyle parkın duvarı yıkıldı | Video

Avcılar'da şiddetli yağış nedeniyle parkın duvarı yıkıldı | Video

04 Kasım 2026 14:12

Avcılar’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir parkın duvarı yürüyüş yoluna doğru yıkıldı. Duvarın bazı bölümlerinde çatlaklar meydana gelirken, Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinden başlayan sağanak Avacılar'da da etkili oldu. Avcılar'da saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nı çevreleyen taş duvarın bir bölümü yağış sırasında toprağın yumuşaması sonucu yürüyüş yoluna doğru yıkıldı. Duvarın bazı bölümlerinde ise çatlaklar oluştu. Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler parka giderek, duvarın yıkılan bölümü ve yürüyüş yolu çevresine güvenlik şeridi çekti.

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