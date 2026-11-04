Nevşehir'de metruk binada çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video

04 Kasım 2026 13:33

Nevşehir'de Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi bölgesinde bulunan metruk binadaki hurda araçta çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yangın sırasında kıyafetleri de alev alan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Nevşehir merkez Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta, Külliye Camii karşısında bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kara Camii altında bulunan metruk binanın garajındaki hurda araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Garajda araçla uğraştığı öğrenilen 14 yaşındaki A.E.'nin yangın sırasında kıyafetleri de alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.