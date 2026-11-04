Marmara Denizi'nde aynı anda oluşan 3 hortum oluştu: O anlar kamerada
04 Kasım 2026 13:14
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi açıklarında eş zamanlı oluşan 3 hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karacabey ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında, 3 ayrı hortum oluştu. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hortumların deniz üzerinde ilerleyişi yer aldı. Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra etkisini yitirdi.
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