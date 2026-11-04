Video Yaşam Önce kaza yapan araca ardından yardım için aracından inen yayaya çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video
Önce kaza yapan araca ardından yardım için aracından inen yayaya çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video

Önce kaza yapan araca ardından yardım için aracından inen yayaya çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video

04 Kasım 2026 13:25

Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden başka bir otomobil ise önce kaza yapan araca ardından da yardım için aracından inen yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa yönüne seyrederken kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden başka bir otomobilde kaza yapan araca çarparak savruldu. Kontrolden çıkan otomobil kazayı görüp yardım için aracından inen başka bir aracın sürücüsüne çarptı. İki araç ve bir yayanın karıştığı kazada Mecit Can (30) yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralanan 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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