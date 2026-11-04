Pendik'te aracına binen kişinin husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradığı dehşet anları kamerada | Video

04 Kasım 2026 12:48

Pendik'te bir kişi aracına bindiği sırada aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.