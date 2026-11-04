Esenyurt'taki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı: Oluşan metrobüs kuyruğu böyle görüntülendi
04 Kasım 2026 15:38
Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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