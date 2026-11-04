Video Yaşam Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

04 Kasım 2026 19:29

Uşak'ta panelvan araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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