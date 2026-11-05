Alışverişinin parasını ödemeden gitti, fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı: O anlar kamerada

05 Kasım 2026 09:52

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden çıkarmaya çalışırken kendisini fark eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette meydana gelen olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Market reyonundan aldığı yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden götürmeye çalışan şüphelinin, kendisini fark eden güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen E.C.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.