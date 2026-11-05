Aksaray'da TIR ile otomobil böyle çarpıştı! Kaza kamerada: 3 yaralı

05 Kasım 2026 09:39

Aksaray'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Gökler köyü kavşağında meydana geldi. Mehmet Demirhan (40) yönetimindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı TIR, kavşakta Muhammed Gül (28) yönetimindeki 40 EH 217 otomobille çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrildi. TIR sürücüsü Mehmet Demirhan ile yanındaki Cuma Karagöz (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.