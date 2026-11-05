Video Yaşam Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır, 16 yaralı | Video
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır, 16 yaralı | Video

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır, 16 yaralı | Video

05 Kasım 2026 09:48

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs, devrildi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır, 16 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri, Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da TIR ile otomobil böyle çarpıştı! Kaza kamerada: 3 yaralı 00:38
Aksaray'da TIR ile otomobil böyle çarpıştı! Kaza kamerada: 3 yaralı 05.11.2026 | 09:39
Arnavutköy’de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video 03:15
Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video 05.11.2026 | 09:31
Aksaray’da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2’si ağır, 16 yaralı | Video 02:13
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır, 16 yaralı | Video 05.11.2026 | 09:46
Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı | Video 00:36
Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı | Video 05.11.2026 | 08:57
Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 00:29
Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 05.11.2026 | 08:52
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 01:05
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 04.11.2026 | 20:41
Uşak’ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 00:48
Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 04.11.2026 | 19:29
Göle dönen Karaköy böyle görüntülendi 01:09
Göle dönen Karaköy böyle görüntülendi 04.11.2026 | 19:18
Merter’de iş yerine giren hırsız 2 cep telefonunu cebine atıp çıktı: O anlar kamerada 03:15
Merter'de iş yerine giren hırsız 2 cep telefonunu cebine atıp çıktı: O anlar kamerada 04.11.2026 | 16:30
Balıkesir’de şaşırtan görüntü: Köyün ortasından jeotermal su çıktı! | Video 00:24
Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Köyün ortasından jeotermal su çıktı! | Video 04.11.2026 | 16:24
Sultangazi’de sağanakta yol çöktü! Araçlar mahsur kaldı | Video 00:30
Sultangazi'de sağanakta yol çöktü! Araçlar mahsur kaldı | Video 04.11.2026 | 16:11
Yaralanan çift, otomobillerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi | Video 01:13
Yaralanan çift, otomobillerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi | Video 04.11.2026 | 15:44
Esenyurt’ta markette 3 dakika içerisinde yüz binlerce liralık soygun yaptılar! O anlar kamerada 07:36
Esenyurt'ta markette 3 dakika içerisinde yüz binlerce liralık soygun yaptılar! O anlar kamerada 04.11.2026 | 15:29
Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video 00:56
Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video 04.11.2026 | 15:45
Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:28
Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.11.2026 | 15:27
Esenyurt’taki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı: Oluşan metrobüs kuyruğu böyle görüntülendi 03:03
Esenyurt'taki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı: Oluşan metrobüs kuyruğu böyle görüntülendi 04.11.2026 | 15:01
Sağanak yağış Çerkezköy’ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video 01:30
Sağanak yağış Çerkezköy'ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video 04.11.2026 | 15:12
Beylikdüzü’nde yayaya çarpan taksici durmadan devam etti! O anlar kamerada | Video 01:48
Beylikdüzü’nde yayaya çarpan taksici durmadan devam etti! O anlar kamerada | Video 04.11.2026 | 14:40
İstanbul’da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar böyle görüntülendi | Video 03:02
İstanbul’da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar böyle görüntülendi | Video 04.11.2026 | 14:26
Şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı, eşinin hastaneye yatırılmasını istedi: Tartışma anı kamerada 01:04
Şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı, eşinin hastaneye yatırılmasını istedi: Tartışma anı kamerada 04.11.2026 | 14:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA