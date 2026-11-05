Zeytinburnu'nda kamyonete ateş açıldı: 3 gözaltı | Video

05 Kasım 2026 10:42

Zeytiburnu'nda park halindeki kamyonete motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın daha önce yaşanan yol verme tartışmasından kaynaklandığı belirlendi. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 2 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan kamyonete motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde aracının yanına gelen Engin Yalçınkaya, kamyonetin kurşunlandığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonette ve çevresinde incelemelerde bulundu.

YOL VERME TARTIŞMASI HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin olay yerine motosikletle geldikleri belirlendi. Kamyonet ateş eden kişinin Ü.D.'nin (28) olduğu tespit edildi. Olayın, mağdurla şüpheliler arasında daha önceden yaşanan yol verme tartışmasından kaynaklandığı, tartışmanın zamanla husumete dönüştüğü ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen Y.V. (19), M.K. (28) ve Ü.D. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edildi.