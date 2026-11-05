Bahçelievler'de toprak kayması meydana geldi: 1 işçinin kurtarılma anı kamerada

05 Kasım 2026 14:09

SON DAKİKA | İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu öğrenilirken, 1 işçi sağ olarak kurtarıldı.