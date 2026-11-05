Video Yaşam Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video
Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video

Afyonkarahisar'da kan donduran vahşet! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu | Video

05 Kasım 2026 18:04

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı noktada 8 kişiye ait ceset bulunmasının ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesinde bağlı Kıyır Köyü yakınlarında 3 ayrı noktada toplam 8 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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