Ekonomist Arda Coşar'dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video

05 Kasım 2026 16:32

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş görüldü. Ekonomist Arda Coşar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon beklentileri ve değerli metaller üzerindeki etkisini değerlendirdi. Altında 4 bin 200-4 bin 250 dolar, gram altında ise 6 bin 800-7 bin TL bandının gündeme gelebileceğini belirten Coşar, gümüşte 55 dolar seviyesine işaret etti. İşte detaylar...