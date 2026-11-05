Ekonomist Arda Coşar'dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video
05 Kasım 2026 16:32
ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş görüldü. Ekonomist Arda Coşar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon beklentileri ve değerli metaller üzerindeki etkisini değerlendirdi. Altında 4 bin 200-4 bin 250 dolar, gram altında ise 6 bin 800-7 bin TL bandının gündeme gelebileceğini belirten Coşar, gümüşte 55 dolar seviyesine işaret etti. İşte detaylar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
Ekonomist Arda Coşar'dan altın ve gümüş için dikkat çeken tahmin! | Video 05.11.2026 | 16:32
01:05
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2026 | 16:30
07:45
05:59
02:10
00:49
00:15
16:17
03:02
06:38
Hatay'da sel: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video 05.11.2026 | 13:45
02:43
Amasya’da sebze ve meyve halini su bastı: O anlar kameraya böyle yansıdı 05.11.2026 | 13:39
03:24
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalanlar var! | Video 05.11.2026 | 13:22
04:13
Büyükçekmece'de yol verme kavgası: Servis şoförü bıçaklandı! | Video 05.11.2026 | 13:13
00:38
Polis ekiplerini görünce arkadan gelen araca çarpıp böyle kaçtı | Video 05.11.2026 | 12:48
01:51
Samsun'da vahşet! Bungalov evde sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 05.11.2026 | 12:45
00:35
00:32
01:11
02:58
Zeytinburnu'nda kamyonete ateş açıldı: 3 gözaltı | Video 05.11.2026 | 10:42
02:38
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video 05.11.2026 | 10:18