Video Yaşam Bahçelievler'deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video
Bahçelievler'deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video

Bahçelievler'deki toprak kaymasında enkaz altındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı | Video

05 Kasım 2026 16:19

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Göçük altındaki kalan iki kişinin kardeş olduğu öğrenilirken, kareşlerden Muhittin Uzunoğlu çalışmalar sonucu kurtarıldı. Diğer işçi Hasan Uzunoğlu'nun ise saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı.

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