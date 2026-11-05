Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı! 496 binlik drift kameraya böyle yansıdı | Video

05 Kasım 2026 14:54

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafikte drift yapan ve ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 496 bin 908 TL trafik cezası uygulandı. Sigortası ve muayenesi olmadığı da tespit edilen araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, o anlar bir iş yeri kamerası tarafından an be an kaydedildi.