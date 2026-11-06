Video Yaşam Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond'a suç duyurusu! | Video
Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond'a suç duyurusu! | Video

Kullanılmış çoraplarını 10 bin dolara satışa çıkarmıştı: Ersan Diamond'a suç duyurusu! | Video

06 Kasım 2026 10:14

Sosyal medyada açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ersan Diamond’ın son paylaşımı tepki çekti. Satışa çıkardığı ürün ve ardından elde edeceği gelir ile ilgili yaptığı açıklamalar karşısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi. İşte detaylar…

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