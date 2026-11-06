Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilin köydeki evi görüntülendi | Video
06 Kasım 2026 09:48
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi.İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Ö.'nün memleketi Bozhöyük köyündeki evi görüntülendi. Olayın ardından şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil evin çevresinde ve köyde büyük sessizlik hakim olduğu görüldü.
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