Afyonkarahisar'da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı
05 Kasım 2026 18:55
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı.
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