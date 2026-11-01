Osmaniye’de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada

01 Kasım 2026 18:32

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.