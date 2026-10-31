Ankara'da boşandığı eşini öldürüp ardından intihar eden zanlının, cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı
31 Ekim 2026 16:39
Ankara'da 5 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden zanlının, olayı gerçekleştirdiği ana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı. Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.
CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anları
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