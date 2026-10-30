Video Yaşam 3 kişi can vermişti! Kapadokya'da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video
3 kişi can vermişti! Kapadokya'da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

3 kişi can vermişti! Kapadokya'da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

30 Ekim 2026 16:39

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasında kopan kayaların düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntüde peri bacalarından birinden kopan dev kaya kütleleri ardından toz bulutu oluşturarak, bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların bulunduğu alana doğru yuvarlanıyor. Olayda biri yabancı uyruklu 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı.

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