Video Yaşam Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı | Video
Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı | Video

Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı | Video

30 Ekim 2026 08:52

Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu.

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Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye, yangının bitişikteki binalara sıçramasını önlemek için 4 ayrı noktadan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

'BİNADA KİMSE KALMADI, HERKES ÇIKTI'

Mahalle sakini Harun Sir, "Ben yan tarafta oturuyorum. Siren sesleri gelince yardım etmek için uyandım. Ama maalesef her yer kapalı olduğu için arabalar yüzünden itfaiye gelemedi. Ama çok şükür binada kimse kalmadı, herkes çıktı. Ateş henüz sürüyor. İnşallah kötü birşey olmaz. Mal kaybı illaki vardır ama can kaybı olmamıştır" dedi.

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