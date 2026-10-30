İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video
30 Ekim 2026 09:18
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüte yeniden maddi kaynak sağlamak amacıyla eski bağlantıları üzerinden para toplamaya çalıştıkları belirlenirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde para ve altın ele geçirildi.İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan, ByLock kullanan ve örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış yaşanan bazı kişilerin güncel yapılanmada yeniden görevlendirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, geçmiş dönemde sorumluluğunu üstlendikleri kişiler ve esnafla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttükleri, himmet topladıkları ve sohbet verdikleri tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli Aydın ve İzmir'de bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi. Para ve altınların tavan aralarına saklanması dikkat çekti.
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