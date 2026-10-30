İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video

30 Ekim 2026 09:18

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüte yeniden maddi kaynak sağlamak amacıyla eski bağlantıları üzerinden para toplamaya çalıştıkları belirlenirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde para ve altın ele geçirildi.