Video Yaşam İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video

30 Ekim 2026 09:18

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüte yeniden maddi kaynak sağlamak amacıyla eski bağlantıları üzerinden para toplamaya çalıştıkları belirlenirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde para ve altın ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan, ByLock kullanan ve örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış yaşanan bazı kişilerin güncel yapılanmada yeniden görevlendirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, geçmiş dönemde sorumluluğunu üstlendikleri kişiler ve esnafla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttükleri, himmet topladıkları ve sohbet verdikleri tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli Aydın ve İzmir'de bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi. Para ve altınların tavan aralarına saklanması dikkat çekti.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:01
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 30.10.2026 | 09:18
Kapadokya’daki peribacası faciasında 3 kişi can vermişti! Bölgenin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti 04:27
Kapadokya'daki peribacası faciasında 3 kişi can vermişti! Bölgenin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti 30.10.2026 | 09:11
Kağıthane’de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı | Video 03:03
Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı | Video 30.10.2026 | 08:52
Çanakkale’de otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:50
Çanakkale'de otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 30.10.2026 | 08:38
Hatay’da trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi! 01:43
Hatay'da trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi! 29.10.2026 | 18:39
Kapadokya’da peribacası çöktü! Nevşehir Valisi Hüseyin Kök: 2 ölü çok sayıda yaralı var 01:06
Kapadokya'da peribacası çöktü! Nevşehir Valisi Hüseyin Kök: 2 ölü çok sayıda yaralı var 29.10.2026 | 16:29
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:29
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video 29.10.2026 | 16:25
SON DAKİKA: Kapadokya’da peribacası çöktü! 2 ölü çok sayıda yaralı var! | Video 00:44
SON DAKİKA: Kapadokya'da peribacası çöktü! 2 ölü çok sayıda yaralı var! | Video 29.10.2026 | 16:02
Rojin Kabaiş soruşturmasında 500’e yakın kişinin DNA’sı incelendi | Video 01:27
Rojin Kabaiş soruşturmasında 500'e yakın kişinin DNA'sı incelendi | Video 29.10.2026 | 15:45
Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı | Video 00:16
Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı | Video 29.10.2026 | 15:27
Kayseri’de iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı | Video 00:26
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı | Video 29.10.2026 | 15:15
Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 00:29
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 29.10.2026 | 15:11
Elazığ’da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluştu! | Video 00:41
Elazığ'da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluştu! | Video 29.10.2026 | 14:59
Didem Uzel, oğlu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladı... | Video 00:20
Didem Uzel, oğlu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı... | Video 29.10.2026 | 14:19
Mersin’de sağanak yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 02:29
Mersin'de sağanak yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 29.10.2026 | 14:08
Çanakkale’de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada 02:09
Çanakkale'de bulunan erkek cesedinin denizden çıkarılma anı kamerada 29.10.2026 | 13:51
İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Kupası yarışlarına katılan yatlar görsel şölen oluşturdu | Video 03:37
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası yarışlarına katılan yatlar görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2026 | 13:38
Bolu Dağı tünel çıkışında TIR alevlere teslim oldu | Video 02:14
Bolu Dağı tünel çıkışında TIR alevlere teslim oldu | Video 29.10.2026 | 13:32
Antalya’da şiddetli yağış istinat duvarını çökertti | Video 00:56
Antalya'da şiddetli yağış istinat duvarını çökertti | Video 29.10.2026 | 13:22
TEM Kumburgaz’da trafiği kilitleyen kaza! 1 yaralı | Video 01:26
TEM Kumburgaz’da trafiği kilitleyen kaza! 1 yaralı | Video 29.10.2026 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA