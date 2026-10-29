Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video

29 Ekim 2026 15:11

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bursa'da etkili olan yağışlı hava trafik kazasını da beraberinde getirdi. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlardan çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.