Kapadokya'da peribacası çöktü! Nevşehir Valisi Hüseyin Kök: 2 ölü çok sayıda yaralı var

29 Ekim 2026 16:55

SON DAKİKA... Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Ekipler olay yerine sevk edilirken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.