Kapadokya'da peribacası çöktü! Nevşehir Valisi Hüseyin Kök: 2 ölü çok sayıda yaralı var
29 Ekim 2026 16:55
SON DAKİKA... Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Ekipler olay yerine sevk edilirken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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