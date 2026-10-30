Adana'da 7 saat süren film gibi soygun: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı! | Video

30 Ekim 2026 10:06

Adana'da daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısının iş yerini soyan şüpheli, 7 saat boyunca oksijen tüpüyle kapıyı keserek yaklaşık 115 kilo gümüş ve değerli tespih çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi 980 güvenlik kamerasından yaklaşık 10 kilometre boyunca takip ederek yakaladı. Şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 55 kilo gümüş sahibine teslim edildi.