Video Yaşam Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video
Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video

Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video

30 Ekim 2026 15:38

Beyoğlu'nda M.N.E. (17), şiddet gördüğü iddiasıyla dini nikahlı eşi Ö.Ç.’yi (17) terk ederek bebeğiyle babasının evine gitti. Bunun üzerine Ö.Ç., babası Kadir Ç. (50) ve ağabeyi Hüseyin Ç. (25) ile birlikte bebeği almak için eşinin ailesinin yaşadığı eve geldi. Taraflar arasından çıkan kavgada Ö.Ç., kayınpederi Özdemir E.’yi (39) önce darbetti ardından da silahla havaya ateş açtı. Baba ve 2 oğlu gözaltına alındı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.45 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.E., dini nikahlı eşi Ö.Ç.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle bebeğiyle babası Özdemir E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ö.Ç., babası Kadir Ç. ve ağabeyi Hüseyin Ç. ile birlikte bebeklerini almak için M.N.E.'nin ailesinin yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında silahla havaya ateş açıldı. Sokakta peş peşe silah sesleri duyulurken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kovan bulundu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalarda havaya ateş açan kişinin Ö.Ç. olduğu, yere düşen boş kovanları alan kişinin ise Hüseyin Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yanında bulunan üçüncü kişinin ise babaları Kadir Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu M.N.E., dini nikahlı eşi Ö.Ç.'nin babası ve ağabeyiyle birlikte evlerinin önüne geldiğini, silahla havaya ateş açtığını ve babası Özdemir E.'nin darbedildiğini söylediği öğrenildi.

SAKLADIĞI SİLAH AYAKKABILIKTA BULUNDU

Polis ekipleri kaçan Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç.'yi yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde karşı tarafta bulunan Eyüp U.'nun (35) silahla havaya ateş açtığını, bunun üzerine kendilerinin de karşılık verdiğini söyledikleri öğrenildi. Ö.Ç.'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı müstakil bir evin balkonundaki ayakkabılığa sakladığını söylemesi üzerine eve giden ekipler silahı da ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İncelemelerde Ö.Ç.'nin 1, Hüseyin Ç.'nin 3, Kadir Ç.'nin ise emniyete 1 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayın taraflarından biri olan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Eyüp U.'nun yakalanması için de çalışma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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