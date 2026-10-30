Video Yaşam Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video
Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video

Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video

30 Ekim 2026 11:46

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur nedeni ile bir mahalle neredeyse suya gömülürken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağış nedeni ile bir apartmanın bodrum katındaki duvar çöktü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, sabahın erken saatleri ile birlikte şiddetli bir biçimde etkisini arttırdı. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile kent hayatı adeta felç oldu. trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği Diyarbakır'da birçok araç, altgeçitlerde biriken su nedeni ile mahsur kaldı. Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri Mahallesi'nin bir bölümü tamamen suya gömüldü. Araçlar yarıya kadar suya batarken, tarlalar ve evlerin giriş katları da suya hapsoldu. Bağlar ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katı duvarında ise patlama yaşandı.

Yağış etkisini azaltırken kent genelinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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