Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video

30 Ekim 2026 11:46

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur nedeni ile bir mahalle neredeyse suya gömülürken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağış nedeni ile bir apartmanın bodrum katındaki duvar çöktü.