İçerik üreticisinin zor anları! Çekim yapmak isterken elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle böyle sürüklendi | Video

30 Ekim 2026 12:20

İstanbul Boğazı kenarında, elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle sürüklenen içerik üreticisi Vilanda Boom, fotoğraf çekimi sırasında zor anlar yaşadı. Balonların kendisini sürüklemesi nedeniyle çekim bir türlü gerçekleştirilemedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.