İçerik üreticisinin zor anları! Çekim yapmak isterken elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle böyle sürüklendi | Video
30 Ekim 2026 12:20
İstanbul Boğazı kenarında, elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle sürüklenen içerik üreticisi Vilanda Boom, fotoğraf çekimi sırasında zor anlar yaşadı. Balonların kendisini sürüklemesi nedeniyle çekim bir türlü gerçekleştirilemedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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