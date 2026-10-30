Video Yaşam Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü | Video
Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü | Video

Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü | Video

30 Ekim 2026 11:19

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış anında, yıldırımın isabet ettiği ev alev alev yandı. Evdekiler pencereden atlayarak yangından yara almadan kurtuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, İmrahor Mahallesinde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Kara'ya ait ikamete yıldırım isabet etmesinin hemen ardından evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Ev sahibi Abdulkadir Kara evde eşli ile birlikte pencereden atlayarak yangından yara almadan kurtuldu.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan evi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alev alev yanan evdeki yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

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