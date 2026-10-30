Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video

30 Ekim 2026 16:34

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.