Video Yaşam Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video
Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video

Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video

30 Ekim 2026 16:34

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün henüz yaz lastikleriyle yola çıktığı görüldü. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar, Palandöken Geçidi'nde zor anlar yaşadı.

Yetkililer, özellikle Tekman-Erzurum güzergâhında Palandöken Geçidi üzerinden seyahat edecek sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin hava ve yol şartlarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları istendi.

Yaşanan bu zorluklar, Tekman-Erzurum kara yolunda Palandöken Geçidi'ne alternatif oluşturacak tünel ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle kış aylarında yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bölge halkının güvenli ve kesintisiz ulaşım için tünel beklentisini yeniden ortaya koydu.
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