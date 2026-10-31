Kadıköy’de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video

31 Ekim 2026 08:59

Kadıköy’de polis ekiplerinin dron destekli takibe aldığı araçta bulunan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğerinin uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.