Kadıköy’de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video
31 Ekim 2026 08:59
Kadıköy’de polis ekiplerinin dron destekli takibe aldığı araçta bulunan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğerinin uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ekim 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Rasimpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişinin araca bindiğini fark etti. Bunun üzerine araç, dron desteğiyle havadan ve karadan takibe alındı.
DRON DESTEKLİ TAKİPTE 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği takip sonucunda araçtan inen D.Y. (25) ile aracın sürücüsü M.E.E. (26) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda satış amacıyla paketlendiği değerlendirilen 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin TL nakit para ele geçirildi.
BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Yakalanan şüphelilerden D.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Araç sürücüsü M.E.E.'nin ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 31 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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