Video Yaşam Rize'de sağanak taşkına neden oldu | Video
Rize'de sağanak taşkına neden oldu | Video

Rize'de sağanak taşkına neden oldu | Video

31 Ekim 2026 08:49

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde etkili sağanak ırmağı taşırdı, bazı yollar sel sularıyla kaplandı. Beldenin yüksek kesimlerinde küçük çapta heyelanlar meydana gelirken, ekipler temizlik çalışması başlattı.

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Madenli beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası menfezlerin tıkanmasıyla beldeden geçen ırmak taştı. Taşkın nedeniyle 3 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yollarda hasar oluşurken, beldenin yüksek kesimlerinde sağanağın etkisiyle küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, DSİ ve Madenli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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