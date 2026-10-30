Kanserle mücadelesinde zorlu bir süreci geride bırakan Ece Vahapoğlu yaşadıklarını ilk kez paylaştı | Video

30 Ekim 2026 15:26

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, kanserle mücadelesinde zorlu bir süreci geride bıraktı. Geçtiğimiz aylarda rektum kanserini yendiğini açıklayan Vahapoğlu, bu kez 8 ay süren tedavi döneminde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı zorlukları ilk kez anlatan ünlü isim, paylaşımıyla büyük ilgi gördü.