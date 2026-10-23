Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı | Video

23 Ekim 2026 15:43

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündelik yaşamından kesitleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü isim, bu kez pazar alışverişi sırasında çektiği görüntüleri paylaşarak doğal halleriyle dikkat çekti.