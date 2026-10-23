Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı | Video
23 Ekim 2026 15:43
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündelik yaşamından kesitleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü isim, bu kez pazar alışverişi sırasında çektiği görüntüleri paylaşarak doğal halleriyle dikkat çekti.
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