Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video
31 Ekim 2026 08:55
Bayrampaşa'da mobilya satışı yapılan bir alışveriş merkezinin çatı katında bulunan düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.Orta Mahalle Topkapı Maltepe Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir alışveriş merkezinin çatı katındaki düğün salonunda saat 06.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken alışveriş merkezinin mobilya mağazalarından oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video 31.10.2026 | 08:55
00:17
Rize'de sağanak taşkına neden oldu | Video 31.10.2026 | 08:49
01:53
00:08
00:45
02:03
Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video 30.10.2026 | 16:34
05:11
01:05
00:15
Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 30.10.2026 | 14:35
00:21
00:35
Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video 30.10.2026 | 11:46
02:19
05:30
00:26
Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü | Video 30.10.2026 | 11:19
01:01
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 30.10.2026 | 09:18
04:27
03:03
01:50
Çanakkale'de otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 30.10.2026 | 08:38
01:43
Hatay'da trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi! 29.10.2026 | 18:39