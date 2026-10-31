Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video

31 Ekim 2026 08:55

Bayrampaşa'da mobilya satışı yapılan bir alışveriş merkezinin çatı katında bulunan düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.