Video Yaşam Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video
Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video

Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video

31 Ekim 2026 08:55

Bayrampaşa'da mobilya satışı yapılan bir alışveriş merkezinin çatı katında bulunan düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Orta Mahalle Topkapı Maltepe Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir alışveriş merkezinin çatı katındaki düğün salonunda saat 06.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken alışveriş merkezinin mobilya mağazalarından oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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