Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler | Video

31 Ekim 2026 14:14

İstanbul Avcılar’da bir araç ve içindekiler, yolda tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan indi cep telefonuyla kaydedildiğini anlayınca aracının plakalarını söktü. Aynı plakalı aracın yine 1 yıl önce de Avcılar’da başka bir sürücüyle kavga ettiği görüntüleri de ortaya çıktı.