Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler | Video
31 Ekim 2026 14:14
İstanbul Avcılar’da bir araç ve içindekiler, yolda tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan indi cep telefonuyla kaydedildiğini anlayınca aracının plakalarını söktü. Aynı plakalı aracın yine 1 yıl önce de Avcılar’da başka bir sürücüyle kavga ettiği görüntüleri de ortaya çıktı.Olay, dün Avcılar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde tartışan 2 araç sürücüsünden birisi, tartıştığı aracın önünü kesti. Araçtakiler araçtan inerken tartışma yaşandı. Şahısların ceza yememek için aracın plakasını söktüğü de görüldü.
1 YIL ÖNCEDE TRAFİKTE TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Aynı aracının 1 yıl öncede yine Avcılar'da trafikte kavga ettiği polisin araya girmesiyle kavganın son bulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
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