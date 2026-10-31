Su birikintisinden kaçınmak için fren yapınca zincirleme kazaya neden oldu: O anlar kamerada | Video
31 Ekim 2026 09:38
Hatay’da yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden yavaş geçmek isteyen otomobilin fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü, sürücüler hafif şekilde yaralandı.Kaza, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, yolda oluşan su birikintisinden yavaş geçmek için fren yaptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, fren yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya bir motosiklet de karıştı. Kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar görürken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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