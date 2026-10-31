Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video

31 Ekim 2026 12:06

Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.