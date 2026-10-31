Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video
31 Ekim 2026 12:06
Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah parçası ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 bin 986 adet tabanca parçası, 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan 1 adet kalıp bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah imalatı ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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