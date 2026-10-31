Video Yaşam Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video
Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video

Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video

31 Ekim 2026 12:06

Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah parçası ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 bin 986 adet tabanca parçası, 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan 1 adet kalıp bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah imalatı ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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