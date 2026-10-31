Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video

31 Ekim 2026 10:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.