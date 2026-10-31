Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video
31 Ekim 2026 10:45
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ö'nün kullandığı otomobil, ışıklı kavşağını geçtiği sırada aynı istikamette gitmekte olan İbrahim T'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de çarpmanın etkisiyle yine aynı istikamette gitmekte olan Cemil A'nın kullandığı tur minibüsüne arkadan çarptı.
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü İbrahim T., araçta yolcu olarak bulunan Avşin Ş. ile yine araç sürücüsü Tahsin Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet B. E. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.
ARAÇLARINI PARK EDİP YARDIMA KOŞTULAR
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.
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