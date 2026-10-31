Video Yaşam Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video
Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video

Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video

31 Ekim 2026 10:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ö'nün kullandığı otomobil, ışıklı kavşağını geçtiği sırada aynı istikamette gitmekte olan İbrahim T'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de çarpmanın etkisiyle yine aynı istikamette gitmekte olan Cemil A'nın kullandığı tur minibüsüne arkadan çarptı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü İbrahim T., araçta yolcu olarak bulunan Avşin Ş. ile yine araç sürücüsü Tahsin Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet B. E. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

ARAÇLARINI PARK EDİP YARDIMA KOŞTULAR
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video 03:19
Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video 31.10.2026 | 10:44
Su birikintisinden kaçınmak için fren yapınca zincirleme kazaya neden oldu: O anlar kamerada | Video 01:54
Su birikintisinden kaçınmak için fren yapınca zincirleme kazaya neden oldu: O anlar kamerada | Video 31.10.2026 | 09:38
Büyükçekmece’de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video 00:34
Büyükçekmece'de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video 31.10.2026 | 09:08
Kadıköy’de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video 00:58
Kadıköy’de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video 31.10.2026 | 08:59
Bayrampaşa’da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video 03:34
Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video 31.10.2026 | 08:55
Rize’de sağanak taşkına neden oldu | Video 00:17
Rize'de sağanak taşkına neden oldu | Video 31.10.2026 | 08:49
Yol tartışmasında okul servisine saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:53
Yol tartışmasında okul servisine saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 30.10.2026 | 17:02
Mağaza önündeki alçak provokasyon kamerada: Asılı olan Türk bayrağını yere attı! | Video 00:08
Mağaza önündeki alçak provokasyon kamerada: Asılı olan Türk bayrağını yere attı! | Video 30.10.2026 | 17:09
3 kişi can vermişti! Kapadokya’da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:45
3 kişi can vermişti! Kapadokya'da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 30.10.2026 | 16:39
Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video 02:03
Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video 30.10.2026 | 16:34
Kapadokya’daki facia! Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi | Video 05:11
Kapadokya'daki facia! Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi | Video 30.10.2026 | 15:06
Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video 01:05
Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video 30.10.2026 | 15:38
Bursa’da 450 bin TL’lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 00:15
Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 30.10.2026 | 14:35
İçerik üreticisinin zor anları! Çekim yapmak isterken elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle böyle sürüklendi | Video 00:21
İçerik üreticisinin zor anları! Çekim yapmak isterken elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle böyle sürüklendi | Video 30.10.2026 | 12:11
Diyarbakır’da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video 00:35
Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video 30.10.2026 | 11:46
Şırnak’taki kazada 14 kişi yaralanmış, otobüs şoförü hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:19
Şırnak'taki kazada 14 kişi yaralanmış, otobüs şoförü hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.10.2026 | 10:11
Adana’da 7 saat süren film gibi soygun: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı! | Video 05:30
Adana'da 7 saat süren film gibi soygun: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı! | Video 30.10.2026 | 10:06
Antalya’da yıldırım düşen ev alev topuna döndü | Video 00:26
Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü | Video 30.10.2026 | 11:19
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:01
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 30.10.2026 | 09:18
Kapadokya’daki peribacası faciasında 3 kişi can vermişti! Bölgenin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti 04:27
Kapadokya'daki peribacası faciasında 3 kişi can vermişti! Bölgenin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti 30.10.2026 | 09:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA