Bakırköy'de rüşvet vermeyince işletmesi tam 17 kez mühürlenen mağdur kuaför A Haber'e konuştu | Video

31 Ekim 2026 12:43

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, kuaför Rıdvan Bayar'dan ruhsat karşılığında 200 bin dolar rüşvet istendiği iddiası gündeme geldi. Talep edilen parayı vermediği için iş yerinin 17 kez mühürlendiğini öne süren Bayar, iki yıl boyunca yaşadığı süreci A Haber'e anlattı.