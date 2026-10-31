Rusya'da İHA saldırısına uğrayan yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

31 Ekim 2026 12:08

Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayarak ağır hasar alan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınırken, geçiş dron ile havadan görüntülendi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında eylül ayında Ukrayna'ya ait insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğrayan 'Aroyat' isimli kuru yük gemisinde ağır hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Mürettebatın müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, geminin Türk ikinci mühendisi Erkan Nika denize düşerek kayboldu. Yaralanan mürettebat üyelerinin de olduğu olayın ardından arama çalışması başlatıldı. Ağır hasar alan gemi, Giresun Liman İşletmeleri'ne ait römorkörlerle Giresun açıklarındaki Palamut Kayalıkları mevkisine çekilerek emniyetli bir noktada demirletildi. Burada resmi makamlar tarafından geminin makine dairesi ve kapalı alanlarında kayıp mühendisi bulmak amacıyla ikinci kez kapsamlı arama yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Giresun'daki yasal prosedürler, hasar tespit çalışmaları ve resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından, üstyapısı tamamen yanan ve tamir edilemeyecek durumda olduğu belirtilen geminin söküm işlemleri için İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine gönderilmesine karar verildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan 148,17 metre uzunluğunda ve 22,8 metre genişliğindeki Palau bayraklı dökme yük gemisi 'Aroyat'ın geçişi nedeniyle trafik çift yönlü olarak askıya alındı. Geminin geçişi dron ile havadan görüntülendi.