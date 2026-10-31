Video Yaşam Batman'da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video
Batman'da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video

Batman'da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video

31 Ekim 2026 13:19

Batman’ın Kozluk ilçesinde evine yürüyen kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili yakalanan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, 29 Ekim'de saat 23.50 sıralarında İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmek için yaya olarak ilerleyen H.B.A. isimli kadına arkadan yaklaşan bir kişi, çantasını alarak kaçtı. Kapkaç anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

H.B.A.'nın polise başvurarak şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.Y. (17) yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

S.Y.'ye yardım ettiği belirlenen A.T.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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