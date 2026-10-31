Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video

31 Ekim 2026 14:47

İstanbul Şişli’de tadilat halinde olan 8 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.