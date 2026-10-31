Video Yaşam Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video
Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video

Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video

31 Ekim 2026 14:47

İstanbul Şişli’de tadilat halinde olan 8 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, 13.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat halinde olduğu öğrenilen 8 katlı bir binanın en üst katından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın dumanla dolduğunu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan binanın kapısını kırarak içeriye girdi. Çıkan yangın dolayısıyla çevre binadaki vatandaşlar da duman nedeniyle kendilerini panikle dışarı attı.

Yangın çıkan binanın bitişiğindeki binada yaşayan ve yangını gelen duman kokusuyla fark ettiğini belirten 80 yaşındaki Oya Borovalı, "Yangını kokudan fark ettim. Komşum söyledi ve aşağıya indik. Alevleri aşağıya inerken gördüm." ifadelerini kullandı. Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde trafik tek şerite düştü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video 02:53
Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video 31.10.2026 | 14:47
Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler | Video 01:32
Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler | Video 31.10.2026 | 14:14
Adıyaman’da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:52
Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 31.10.2026 | 14:31
Batman’da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video 00:25
Batman'da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video 31.10.2026 | 13:19
Bakırköy’de rüşvet vermeyince işletmesi tam 17 kez mühürlenen mağdur kuaför A Haber’e konuştu | Video 08:31
Bakırköy'de rüşvet vermeyince işletmesi tam 17 kez mühürlenen mağdur kuaför A Haber'e konuştu | Video 31.10.2026 | 12:43
’Aroyat’ isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 02:08
'Aroyat' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 31.10.2026 | 12:08
Konya’da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video 01:11
Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video 31.10.2026 | 12:06
Bağcılar’da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme’de yakalandı | Video 00:35
Bağcılar'da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme'de yakalandı | Video 31.10.2026 | 11:57
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video 03:19
Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video 31.10.2026 | 10:44
Su birikintisinden kaçınmak için fren yapınca zincirleme kazaya neden oldu: O anlar kamerada | Video 01:54
Su birikintisinden kaçınmak için fren yapınca zincirleme kazaya neden oldu: O anlar kamerada | Video 31.10.2026 | 09:38
Büyükçekmece’de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video 00:34
Büyükçekmece'de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video 31.10.2026 | 09:08
Kadıköy’de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video 00:58
Kadıköy’de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video 31.10.2026 | 08:59
Bayrampaşa’da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video 03:34
Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü | Video 31.10.2026 | 08:55
Rize’de sağanak taşkına neden oldu | Video 00:17
Rize'de sağanak taşkına neden oldu | Video 31.10.2026 | 08:49
Yol tartışmasında okul servisine saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:53
Yol tartışmasında okul servisine saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 30.10.2026 | 17:02
Mağaza önündeki alçak provokasyon kamerada: Asılı olan Türk bayrağını yere attı! | Video 00:08
Mağaza önündeki alçak provokasyon kamerada: Asılı olan Türk bayrağını yere attı! | Video 30.10.2026 | 17:09
3 kişi can vermişti! Kapadokya’da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:45
3 kişi can vermişti! Kapadokya'da peribacasından kopan dev kayaların düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 30.10.2026 | 16:39
Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video 02:03
Palandöken Geçidi’nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı | Video 30.10.2026 | 16:34
Kapadokya’daki facia! Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi | Video 05:11
Kapadokya'daki facia! Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi | Video 30.10.2026 | 15:06
Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video 01:05
Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: Kayınpederinin evini bastı, havaya ateş açtı! | Video 30.10.2026 | 15:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA