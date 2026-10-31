Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
31 Ekim 2026 14:31
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre kaza, 29 Ekim 2026 tarihinde Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki otomobil ile Melisa Türk idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobiller kaldırıma aşıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Melisa Türk ile araçta bulunan Ecrin Naile Tur yaralanmış ve yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kazanın ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 otomobilin çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak iş yerinin vitrinine çarpması yer aldı.
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